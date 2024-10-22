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Петербургский дневник

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На Финском заливе около Кронштадта идёт пролет лысух

На Финском заливе около Кронштадта идёт пролет лысух

Некоторые из них продолжают свой род в Петербурге Сейчас на Финском заливе можно увидеть большие скопления и пролётных лысух, и местных – некоторые из них продолжают свой род в Петербурге, сообщил сегодня в своём телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

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