Боец ММА Анатолий Малыхин высказался о возможной схватке с Абдулрашидом Садулаевым по правилам вольной борьбы

Бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе и непобежденный боец ММА Анатолий Малыхин в интервью «Матч ТВ» оценил свои шансы в потенциальном бою против двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.
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