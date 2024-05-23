Боец ММА Анатолий Малыхин высказался о возможной схватке с Абдулрашидом Садулаевым по правилам вольной борьбы

Бронзовый призер чемпионата России по вольной борьбе и непобежденный боец ММА Анатолий Малыхин в интервью «Матч ТВ» оценил свои шансы в потенциальном бою против двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.