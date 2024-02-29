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Bloomberg узнало о скорой встрече Трампа и Орбана

Bloomberg узнало о скорой встрече Трампа и Орбана

Бывший президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, сообщило в четверг, 29 февраля, Bloomberg со ссылкой на источник.

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