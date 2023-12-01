Депутат МГД: Компенсация части расходов на капремонт – логичная мера поддержки семьи участника СВО

Обратиться в единый центр в Береговом проезде можно за любым видом помощи В Едином центре поддержки семей участников СВО в Береговом проезде горожане могут оформить необходимые документы для получения льгот.
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