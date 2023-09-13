Одно белорусское издание решило спросить своих читателей-мужчин о том, как прошел их первый раз. Читатели не стали отпираться, и честно описали происходящее.
Учительница первая моя. Мужчины вспомнили в сети о первой партнерше
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М
ММ
"некоторым юношам повезло. Им довелось встретить взрослую, опытную, раскрепощенную и при этом заинтересованную в них женщину или девушку. Воспоминания о таких дамах юноши хранят до конца своих дней вместе с нежностью и благодарностью." По нынешним временам таких женщин садят в тюрьму по примеру Запада! Можно подумать, что потеря девственности мальчиком и девочкой равнозначный процесс!? Законодатели всерьез думают так???
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