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Учительница первая моя. Мужчины вспомнили в сети о первой партнерше

Учительница первая моя. Мужчины вспомнили в сети о первой партнерше

Одно белорусское издание решило спросить своих читателей-мужчин о том, как прошел их первый раз. Читатели не стали отпираться, и честно описали происходящее.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;некоторым юношам повезло. Им довелось встретить взрослую, опытную, раскрепощенную и при этом заинтересованную в них женщину или девушку. Воспоминания о таких дамах юноши хранят до конца своих дней вместе с нежностью и благодарностью.&quot; По нынешним временам таких женщин садят в тюрьму по примеру Запада! Можно подумать, что потеря девственности мальчиком и девочкой равнозначный процесс!? Законодатели всерьез думают так???
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