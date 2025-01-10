«Пусть Россия платит»: абхазы возмутились ростом тарифов на свет

...в одиночку, какой бы он не был, подобный бардан с ценами в России и не только на электричество, устроить невозможно.

леонид рыбаков

ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НЕТ РАБОТЫ В АБХАЗИИ РАСЦВЕТЕТ ИЛИ УЖЕ ВОРОВСКИЕ ПОНЯТИЯ А НА РАБОТУ ОПГ БУДЕТ ВЫЕЗЖАТЬ В РОССИЮ . И УВЕРЕН ЧТО НАШИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЭТО ЗНАЮТ ----НО РЕШАТЬ НЕ БУДУТ НЕТ ПРИКАЗА С ВЕРХУ . А ЭТА ПРОБЛЕМА ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМОЙ НАШИХ ГРАЖДАН . Такое ощущение кто то это знал и культивировал и в дружбе с ними как нужная сила в нужный момент для смуты