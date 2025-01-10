Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Пусть Россия платит»: абхазы возмутились ростом тарифов на свет

«Пусть Россия платит»: абхазы возмутились ростом тарифов на свет

БлокнотРУ Тарифы на потребление электроэнергии выросли в Абхазии с начала года — оппозиционные каналы возмущены тем, что теперь придется платить 2,2 рубля за киловатт вместо 1,8 рубля.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Абхазы, может и дармоеды, но, на протяжении многих десятков лет, они оказались умнее наших высших начальников хотя бы по той причине, что умеют жить на халяву.
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1 час.
Алексей Сафронов
...в одиночку, какой бы он не был, подобный бардан с ценами в России и не только на электричество, устроить невозможно.
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1 час.
леонид рыбаков
ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НЕТ РАБОТЫ В АБХАЗИИ РАСЦВЕТЕТ ИЛИ УЖЕ ВОРОВСКИЕ ПОНЯТИЯ А НА РАБОТУ ОПГ БУДЕТ ВЫЕЗЖАТЬ В РОССИЮ . И УВЕРЕН ЧТО НАШИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЭТО ЗНАЮТ ----НО РЕШАТЬ НЕ БУДУТ НЕТ ПРИКАЗА С ВЕРХУ . А ЭТА ПРОБЛЕМА ДОЛГО ЕЩЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМОЙ НАШИХ ГРАЖДАН .  Такое ощущение кто то это знал и культивировал и в дружбе с ними как нужная сила в нужный момент для смуты
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1 час.

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