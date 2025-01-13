Жители Курахово рассказали о беспределе украинских военных

Министерство обороны России сообщило, что мотострелковые подразделения Южной группировки войск приступили к эвакуации жителей, освобождённого российскими военнослужащими города Курахово Донецкой Народной Республики.
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