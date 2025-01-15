Убийство в Алматинской области: подозреваемого задержали в Баку

Находящегося в розыске казахстанца задержали в Азербайджане. Как сообщили в Polisia.kz, по запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту Баку задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии