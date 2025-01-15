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Убийство в Алматинской области: подозреваемого задержали в Баку

Убийство в Алматинской области: подозреваемого задержали в Баку

Находящегося в розыске казахстанца задержали в Азербайджане. Как сообщили в Polisia.kz, по запросу Интерпола МВД Казахстана в международном аэропорту  Баку задержан 25-летний казахстанец, находившийся в международном розыске за совершение убийства.

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