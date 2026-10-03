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ЦБ: поврежденную банкноту обменяют, если сохранилось 55% от ее исходного вида

ЦБ: поврежденную банкноту обменяют, если сохранилось 55% от ее исходного вида

Поврежденную банкноту можно обменять, если она сохранила не менее 55% своего первоначального вида, передает РИА Новости со ссылкой на главное управление Банка России по Центральному федеральному округу.

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