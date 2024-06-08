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Мартинес о Роналду: «Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Криштиану готов быть важным игроком и бороться за место»

«Мне нужно было узнать, что он думает, отслужив Португалии двадцать лет. У него была возможность достичь отметки в двести матчей – только ему она могла покориться.

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