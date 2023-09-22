Как провести выходные 23 и 24 сентября с пользой: все запреты и традиции Елена ГалицкаяВ это последние выходные сентября, 23 и 24 числа, на Руси соблюдаются древние обычаи, связанные с приходом осени, святыми Петром и Павлом, а также памятью святой Федоры.
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