Как провести выходные 23 и 24 сентября с пользой: все запреты и традиции Елена ГалицкаяВ это последние выходные сентября, 23 и 24 числа, на Руси соблюдаются древние обычаи, связанные с приходом осени, святыми Петром и Павлом, а также памятью святой Федоры.