Соратник Петра Порошенко захотел разогнать участников Крестного хода в стиле голливудского ужастика

Экс-советник бывшего украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал о желании разогнать бензопилами участников Крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, из-за которого пришлось перекрыть центр Киева.
Экс-советник бывшего украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал о желании разогнать бензопилами участников Крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, из-за которого пришлось перекрыть центр Киева.
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