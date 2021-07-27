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Соратник Петра Порошенко захотел разогнать участников Крестного хода в стиле голливудского ужастика

Соратник Петра Порошенко захотел разогнать участников Крестного хода в стиле голливудского ужастика

Экс-советник бывшего украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков рассказал о желании разогнать бензопилами участников Крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, из-за которого пришлось перекрыть центр Киева.

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