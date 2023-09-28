Восьмая страна присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России

Норвегия присоединилась к бойкоту матчей с юношеской сборной России. «Мы придерживаемся позиции, что норвежские команды не должны играть против российских команд, пока продолжается конфликт на Украине», — заявили в пресс-службе Норвежской футбольной ассоциации.