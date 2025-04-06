В Москве приостановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за снега

В связи с прогнозируемыми осадками в виде снега операторы, предоставляющие услуги аренды электросамокатов и велосипедов, временно приостановили свою деятельность в Москве, сообщил Департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии