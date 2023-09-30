Москалькова поздравила всех с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова напомнила, что ровно год назад - 30 сентября 2022 года, после "многолетнего притеснения всех прав со стороны киевского режима, Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области воссоединились со своим историческим Домом - Россией", - написала в своем Telegramm-канале Татьяна Москалькова.