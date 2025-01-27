"Мат вместо молитвы": Пережившие "Авдеевский ад" боевики уничтожены в Великой Новоселке. Предсмертные кадры – проклятия в адрес командиров

Военкор Котенок опубликовал предсмертные кадры украинского гарнизона, брошенного, по их же собственным словам, своими командирами Великой Новоселки, незадолго до полного освобождения города нашими бойцами.
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