20 смешных фото котов, которые обиделись на своих хозяев

Ох уж эти котики! Обиду затаить могут на что угодно: хозяин не дал со стола вкусную курочку, не помыл горшок вовремя, скинул с кровати ночью… И свои недовольства эти усатые-полосатые вовсе и не скрывают, а нам остается только умиляться их способности строить из себя надутых пушистиков.