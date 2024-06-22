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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоро хочет перейти в «Реал» и сообщил об этом другим клубам. «Лилль» может продать защитника за 40 млн евро (As)

Йоро хочет перейти в «Реал» и сообщил об этом другим клубам. «Лилль» может продать защитника за 40 млн евро (As)

Ранее сообщалось, что интерес к 18-летнему защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Реал».

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