Замена окон — мероприятие, которое редко бывает спонтанным. Обычно ему предшествуют долгие раздумья, сравнение материалов, поиск подходящих конструкций и, конечно, планирование бюджета.
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