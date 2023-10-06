Водитель поблагодарил инспекторов ГИБДД из Иркутской области, оказавших ему помощь

Сотрудники дорожно-патрульной службы из Черемховского района Приангарья старший лейтенант полиции Николай Кушнаренко и лейтенант полиции Андрей Шумаков помогли водителю машины, который из-за недомогания не мог управлять машиной во время междугородней поездки.