Водитель поблагодарил инспекторов ГИБДД из Иркутской области, оказавших ему помощь

Сотрудники дорожно-патрульной службы из Черемховского района Приангарья старший лейтенант полиции Николай Кушнаренко и лейтенант полиции Андрей Шумаков помогли водителю машины, который из-за недомогания не мог управлять машиной во время междугородней поездки.
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