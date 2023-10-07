Восьмиконечная звезда с идейной лестницей: как выглядит «Город ООН» в Копенгагене

В высокоразвитом районе Копенгагена находится один из самых уникальных комплексов Дании, который стал ярким образцом новых стремлений в устойчивом строительстве, где удалось достичь баланс между открытостью и безопасностью.
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