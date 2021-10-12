Уссурийские депутаты поблагодарили Кожемяко за бетонную объездную и попросили еще денег на

В Приморье начали обсуждать проект бюджета на следующий год. Во время рассмотрения трат на дороги к губернатору края обратились депутаты уссурийской Думы и попросили дать больше денег на ремонтные работы, сообщает ИА UssurMedia.
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