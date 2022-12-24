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Овечкин забил 801-й гол в НХЛ, догнав Хоу. До Гретцки – 93 шайбы

Овечкин забил 801-й гол в НХЛ, догнав Хоу. До Гретцки – 93 шайбы

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче с «Виннипегом» (1:0, идет 2-й период). Россиянин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, сравнявшись с Горди Хоу.

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