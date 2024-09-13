Почему нельзя медлить с блокировкой Ютуба

oliakhim Мотив статьи многим может показаться ханжеским - автор статьи сам активный пользователь Ютуба, который признаёт, что Ютуб - кладезь знаний, далеко обогнавший всех конкурентов, в том числе все отечественные аналоги и его недоступность приведёт к некоторым временным неудобствам.