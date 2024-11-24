Поскольку про «подложить свинью» в исполнении демократической администрации прессе либерального мейнстрима писать вроде как неудобно, то пишут о намерении максимально «укрепить переговорные позиции» Киева накануне нового политического этапа, отмечает политологПрименение ракеты «Орешник» по Украине — это реакция на эскалацию, спровоцированную Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.