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Армия России нанесла мощный групповой удар по военным и энергетическим объектам Украины

Армия России нанесла мощный групповой удар по военным и энергетическим объектам Украины

Сегодня ночью российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

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