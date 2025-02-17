Что думает министр юстиции по поводу упразднения прокуратур

Любая реформа сопряжена с рисками, считает министр юстиции, подчеркивая необходимость тщательного анализа законопроекта о ликвидации специализированных прокуратур и создании Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO).
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