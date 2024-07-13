Блогер «Голос Мордора»: Польша будет дорого продавать Украине энергию с ТЭС

Польское руководство придумало, как использовать украинский кризис для своего обогащения. Власти республики предложили Еврокомиссии отменить плату за выбросы с угольных электростанций, прикрываясь мнимой заботой об Украине.
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