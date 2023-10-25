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200 величайших певцов всех времен - выпуск 7

200 величайших певцов всех времен - выпуск 7

Продолжаем обзор лучших певцов всех времен, начало выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь ,  выпкуск 5 здесь , выпуск 6 здесь ,      130    Courtney Love   Кортни Лав (Courtney Love) происходила из панк-традиции женщин, которые не заботились о том, чтобы красиво петь, и она приблизила эту чувствительность к рок-мейнстриму больше, чем любая другая певица за последние 30 лет.

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