200 величайших певцов всех времен - выпуск 7

Продолжаем обзор лучших певцов всех времен, начало выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпкуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , 130 Courtney Love Кортни Лав (Courtney Love) происходила из панк-традиции женщин, которые не заботились о том, чтобы красиво петь, и она приблизила эту чувствительность к рок-мейнстриму больше, чем любая другая певица за последние 30 лет.