"Калуга" победила липецких хоккеистов с разгромным счетом

ХК "Калуга" продолжает показывать выдающиеся результаты на первенстве ЦФО среду юниоров группы "А". 26 октября во Дворце спорта "Центральный" в Калуге прошел хоккейный матч между ХК "Калуга" и ХК "СШ №11" из Липецка.