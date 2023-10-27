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"Калуга" победила липецких хоккеистов с разгромным счетом

"Калуга" победила липецких хоккеистов с разгромным счетом

ХК "Калуга" продолжает показывать выдающиеся результаты на первенстве ЦФО среду юниоров группы "А". 26 октября во Дворце спорта "Центральный" в Калуге прошел хоккейный матч между ХК "Калуга" и ХК "СШ №11" из Липецка.

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