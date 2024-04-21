Маск заявляет об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине

Илон Маск заявил об отсутствии стратегии выхода из конфликта на Украине Так миллиардер ответил на слова предпринимателя Дэвида Сакса, который считает, что законопроект о финансировании помощи для Украины «позволит купить ровно половину вооружений для летнего контрнаступления» КиеваБизнесмен Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images) Американский бизнесмен Илон Маск (третий в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $179,2 млрд) считает, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет.