Представитель властей штата Мэн назвал мотив стрелка из Льюистона

Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак 28 октября заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, могло послужить мотивом преступления.
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