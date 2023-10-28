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Представитель властей штата Мэн назвал мотив стрелка из Льюистона

Представитель властей штата Мэн назвал мотив стрелка из Льюистона

Комиссар департамента общественной безопасности американского штата Мэн Майкл Сосчак 28 октября заявил, что состояние психического здоровья Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе, могло послужить мотивом преступления.

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