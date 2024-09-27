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Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, он продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Но и это ещё не всё. Время (остановка СВО) даст возможность США и НАТО, затянуть всех в ЕС и Россия будет как в КОТЛЕ, со всех сторон окружена. Даже и ТУРЦИЮ наконец то примут в ЕС. А если Китай ДРОГНЕТ? То Россия будет вынуждена применить Ядерное Оружие. А вы что думаете, США не дали уже Украине Ядерное вооружение. А в ЕС , уже тоже есть, в Германии (а они уже наверно поделились с остальными). И снова США далеко, воюйте, ЕВРОПА, а они посмотрят.
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12 час.
Liudmila Kosteley
А для чего напали на Курскую обл.? АЭС захватить и шантажировать Россию, не уйдёте с Украины, взорвём.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Решить вопрос с денацификацией и за 50 лет не получится, если рассматривать саму идеологию укронацистов. Относительно демилитаризации - также проблемно, если &quot;нейтральный статус&quot; Украины в каких-то границах можно отследить, то, как пример Германия, после 1-й мировой войны, уследть невозможно за военным потенциалом. Остаётся одно - дефолт &quot;мировой долларовой системы&quot;.
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10 час.

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