Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине

Liudmila Kosteley

Но и это ещё не всё. Время (остановка СВО) даст возможность США и НАТО, затянуть всех в ЕС и Россия будет как в КОТЛЕ, со всех сторон окружена. Даже и ТУРЦИЮ наконец то примут в ЕС. А если Китай ДРОГНЕТ? То Россия будет вынуждена применить Ядерное Оружие. А вы что думаете, США не дали уже Украине Ядерное вооружение. А в ЕС , уже тоже есть, в Германии (а они уже наверно поделились с остальными). И снова США далеко, воюйте, ЕВРОПА, а они посмотрят.