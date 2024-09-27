Президент Сербии Александр Вучич оценил сроки завершения конфликта на Украине. По его мнению, он продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта.
Вучич озвучил мрачный прогноз по поводу завершение конфликта на Украине
Комментарии
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Liudmila Kosteley
Но и это ещё не всё. Время (остановка СВО) даст возможность США и НАТО, затянуть всех в ЕС и Россия будет как в КОТЛЕ, со всех сторон окружена. Даже и ТУРЦИЮ наконец то примут в ЕС. А если Китай ДРОГНЕТ? То Россия будет вынуждена применить Ядерное Оружие. А вы что думаете, США не дали уже Украине Ядерное вооружение. А в ЕС , уже тоже есть, в Германии (а они уже наверно поделились с остальными). И снова США далеко, воюйте, ЕВРОПА, а они посмотрят.
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12 час.
Liudmila Kosteley
А для чего напали на Курскую обл.? АЭС захватить и шантажировать Россию, не уйдёте с Украины, взорвём.
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12 час.
Игорь Кузнецов
Решить вопрос с денацификацией и за 50 лет не получится, если рассматривать саму идеологию укронацистов. Относительно демилитаризации - также проблемно, если "нейтральный статус" Украины в каких-то границах можно отследить, то, как пример Германия, после 1-й мировой войны, уследть невозможно за военным потенциалом. Остаётся одно - дефолт "мировой долларовой системы".
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10 час.
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