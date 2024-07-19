Трамп встретился с главой секретной службы после покушения на убийство

В связи с покушением на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа, которое произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании, Трамп провел встречу с директором секретной службы Кимберли Читл.
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