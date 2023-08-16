Виктор Анисимов Статья старая, я её опубликовал ещё 23 января 2023 года. Статья жесткая, пацифистам и пиндософилам не читать, а также тем кто лёжа под пиндостаном старательно пытается имитировать оргазм.
Пора Америку гасить
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Давно пора уничтожить гнойник...
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3 час.
фарид сабиров
Опухоль удаляют только хирургически пока весь организм не гакнулся
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2 час.
Z Рашид
В этом вся и есть сложность, что гасить нужно небольшую кучку паразитов управления. А простые люди, они просто тупые... И вообще повсеместно отупленное правительство надо менять на грамотных людей с условием прожиточного минимума как люди беднеют так и управление.
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53 мин.
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