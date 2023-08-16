Пора Америку гасить

Z Рашид

В этом вся и есть сложность, что гасить нужно небольшую кучку паразитов управления. А простые люди, они просто тупые... И вообще повсеместно отупленное правительство надо менять на грамотных людей с условием прожиточного минимума как люди беднеют так и управление.