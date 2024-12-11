Рассекретившая мужа Яна Кошкина объявила о прибавлении в семье

Телеведущая рассказала о переменах в личной жизни. Яна Кошкина предоставлено кинокомпанией «Централ Партнершип»В прошлом году Яна Кошкина тайно вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова, который является партнером по бизнесу Гарика Харламова.
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