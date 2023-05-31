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Появившийся в цветах украинского флага Нагиев нашел себе работу в России

Появившийся в цветах украинского флага Нагиев нашел себе работу в России

На днях стал известен новый проект, в котором Дмитрий Нагиев примет участие. «ВайТ Медиа» и Berg Sound запускают съемки полнометражной лирической комедии «Зять», которая будет отличаться от большинства юмористических работ своим необычным сюжетом.

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