Появившийся в цветах украинского флага Нагиев нашел себе работу в России

На днях стал известен новый проект, в котором Дмитрий Нагиев примет участие. «ВайТ Медиа» и Berg Sound запускают съемки полнометражной лирической комедии «Зять», которая будет отличаться от большинства юмористических работ своим необычным сюжетом.
На днях стал известен новый проект, в котором Дмитрий Нагиев примет участие. «ВайТ Медиа» и Berg Sound запускают съемки полнометражной лирической комедии «Зять», которая будет отличаться от большинства юмористических работ своим необычным сюжетом.
Свежие комментарии