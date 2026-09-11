Борец Торнике Квитатиани поделился кадрами со свадьбы с 21-летней возлюбленной

Борец, певец Торнике Квитатиани женился на 21-летней студентке МГИМО Диане Кардаве. Спортсмен поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с торжества.
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