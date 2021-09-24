Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма

В городе в четыре раза снизилось число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях Глава Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем личном сайте, что в Москве ведется работа по повышению безопасности детей и подростков на дорогах.
В городе в четыре раза снизилось число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях Глава Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем личном сайте, что в Москве ведется работа по повышению безопасности детей и подростков на дорогах.
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