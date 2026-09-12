Volkswagen допустил более тяжелый кризисный сценарий к 2030 году

Автоконцерну Volkswagen может потребоваться изыскать еще более чем €40 млрд (3,9 трлн руб.), если продажи к 2030 году не превысят 8 млн автомобилей, 11 сентября пишет газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние расчеты концерна.
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