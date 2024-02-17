Церковь России, сегодня 18 февраля 2024 года, празднует День памяти Агафии Панормской AdministratorСегодня, в воскресенье 18 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается религиозный праздник, который можно узнать из православного календаря.
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