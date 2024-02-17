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Церковь России, сегодня 18 февраля 2024 года, празднует День памяти Агафии Панормской

Церковь России, сегодня 18 февраля 2024 года, празднует День памяти Агафии Панормской

Церковь России, сегодня 18 февраля 2024 года, празднует День памяти Агафии Панормской AdministratorСегодня, в воскресенье 18 февраля 2024 года, в Российской Федерации отмечается религиозный праздник, который можно узнать из православного календаря.

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