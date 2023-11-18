Уроки труда хотят вернуть в российские школы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил вернуть уроки труда в школы России. На сегодняшний день трудов как самостоятельного предмета в школах нет, соответственно нет и отдельных программ, по которым труды преподавали бы.
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