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Царьград

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Новосибирская область сдаст 11 домов для льготников к 2026 году

Новосибирская область сдаст 11 домов для льготников к 2026 году

В Новосибирской области до конца 2025 года планируется сдать 11 многоквартирных домов для льготников.

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