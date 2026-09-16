Виктория Боня увезла повзрослевшую за лето Анджелину в Тибет

Специальная рубрика, в которой собраны яркие посты звезд в соцсетях. Сегодня внимание к себе привлекли Виктория Боня с дочерью Анджелиной, а также именинники Пашу и Алла Брулетова, известная как Bentley Girl.
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