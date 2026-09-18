Кендрик Перкинс – Майку Данливи: «Делай свою чертову работу!»

Экперт ESPN Кендрик Перкинс в шоу NBA Today обрушился с критикой в адрес руководства «Голден Стэйт». Бывший центровой НБА призвал генерального менеджера Майка Данливи к решительным действиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым