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40 сказочных иллюстраций столетней давности от волшебника Йона Бауэра

40 сказочных иллюстраций столетней давности от волшебника Йона Бауэра

Шведский художник и иллюстратор Йон Бауэр родился в городе Йенчепинг в 1882 году. В начале своей карьеры художник много путешествовал по Лапландии, Германии и Италии, и местная культура оказала большое влияние на его творчество.

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