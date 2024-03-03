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Добрый Мир

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Поляков накрыло "сталинским громом", когда узнали, что Путин сделал с русскими военными заводами

Поляков накрыло "сталинским громом", когда узнали, что Путин сделал с русскими военными заводами

Вчера 16K прочитали Польская пресса и в самом деле паникует и бьет в набат, наблюдая за тем, как растет производство российского ВПК.

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Tatyana Zaytseva
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