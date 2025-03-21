Сибирякам запретили пить сырую воду из-за паводка

Во время паводка в водоемы могут попасть возбудители различных инфекций. В Новосибирской области из-за сохраняющейся теплой погоды возрастает риск подтоплений, а значит, и загрязнения источников водоснабжения.
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