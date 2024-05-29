В Салехарде задержан подозреваемый в склонении подростка к употреблению наркотиков

Следственные органы Салехарда возбудили уголовное дело против 18-летнего местного жителя. Инцидент произошел в текущем году, когда подозреваемый, зная о несовершеннолетнем возрасте знакомого, уговорил его принять наркотики.
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