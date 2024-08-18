Комбрига ВСУ отстранили от должности из-за несогласия с атакой на Курск

Британское издание The Observer узнало об отстранении от должности в конце июля командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова из-за его несогласия с планом военного руководства совершить атаку на Курскую область.
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